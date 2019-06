Caster Semenya wil zich niet langer "als een proefkonijn" laten behandelen door IAAF. De atletiekbond sloot de Zuid-Afrikaanse wegens haar hoge testosteronspiegel uit van wedstrijden op de middellange afstanden.

De tweevoudig olympisch kampioen op de 800 meter moest van de IAAF testosteronverlagende medicijnen nemen of zich focussen op een andere afstand. Semenya verkeert nog altijd in een juridische strijd met de bond, onlangs hief een Zwitserse rechtbank de nieuwe regel van de IAAF tijdelijk op.

"Ik zal de IAAF niet langer toestaan om mij en mijn lichaam te gebruiken", zegt Semenya tegen de BBC. "In het verleden was ik een proefkonijn waarmee geëxperimenteerd werd."

"Ik moest medicatie nemen om te zien hoe mijn testosteronspiegel zou reageren. Ik voelde me constant ziek, maar de IAAF wilde nog strengere eisen, zonder dat alles over mogelijke bijwerkingen bekend is."

Semenya maakt zich daarnaast zorgen over andere vrouwelijke topsporters met een hoge testosteronspiegel. "Ik ben bang dat andere vrouwen zich genoodzaakt voelen om de medicatie die de IAAF voorschrijft te gebruiken. Dit mag niet gebeuren."

IAAF vindt dat DSD-atleten oneerlijk voordeel hebben

De IAAF wil dat atleten met zogenoemde differences of sexual development (DSD) medicatie nemen om hun testosteron te verlagen of voor andere afstanden kiezen dan de 400, 800 of 1.500 meter.

Mensen met DSD ontwikkelen zich anders dan anderen van hetzelfde geslacht. Daardoor kunnen vrouwen bijvoorbeeld een hormoonspiegel van het niveau van mannen hebben. Hierdoor nemen hun spiermassa en kracht toe, waardoor ze volgens de IAAF een oneerlijk voordeel hebben ten opzichte van andere vrouwen.

De Zuid-Afrikaanse bond heeft Semenya opgenomen in de voorlopige selectie voor het WK in Qatar in september en oktober. Ze is alleen geselecteerd voor de 800 meter, haar deelname hangt daardoor af van de uitkomst van de juridische strijd.