Jeroen Bleekemolen kan begrip opbrengen voor de beslissing van de stewards om zijn zege in de GTE Am-klasse van de 24 uur van Le Mans af te pakken. De Nederlander werd samen met teamgenoten Ben Keating en Felipe Fraga gediskwalificeerd, omdat hun auto niet door de keuring kwam.

De benzinetank van de Ford GT van Keating Motorsports bleek na afloop van de wereldberoemde langeafstandsrace te groot. Een tank mag maximaal 96 liter bevatten, maar uit metingen na afloop bleek er 96,1 liter in te kunnen.

"Dat is enorm balen natuurlijk", zegt Bleekemolen in gesprek met Motorsport.com. "De regels zijn bekend, maar we proberen uiteraard de grens op te zoeken. Het team heeft alles op scherp gezet en de boel meerdere keren gecheckt."

"Gedurende de race kunnen de componenten door de temperatuur en druk marginaal veranderen en daarop zijn we gepakt. We hebben nul komma nul voordeel gehad, maar daar gaat het niet om. Ze moeten ergens een grens trekken. Terugkijkend hadden we als team misschien ook net iets meer marge moeten inbouwen."

Bleekemolen vierde zondag nog zijn zege in de 24 uur van Le Mans. (Foto: Pro Shots)

'Dit doet heel erg pijn'

De illegale benzinetank was overigens niet het enige punt waarop Keating Motorsports werd gepakt door de stewards. Voor de diskwalificatie werd het team van Bleekemolen al naar de tweede plek verwezen, omdat de tankstops telkens te kort duurden.

Hoewel de 37-jarige Bleekemolen berust in de beslissing van de stewards, is de teleurstelling vanzelfsprekend groot bij de Nederlander. "Het is een mega tegenslag. Je hebt Le Mans op zo’n mooie manier gewonnen en dan valt opeens alles weg. Dat doet heel erg pijn."

"Maandagavond zat ik er echt even doorheen en vanmorgen werd ik ook niet echt fijn wakker, maar er is niets meer aan te doen. Je moet verder. Dit is wel het heftigste wat ik qua beleving en emoties in het racen ooit heb meegemaakt."