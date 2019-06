Jeroen Bleekemolen is zijn zege in GTE Am-klasse bij de 24 uur van Le Mans kwijt. De wagen van zijn team Keating Motorsports is niet door de keuring gekomen.

Volgens de stewards was de benzinetank van de Ford GT van Keating Motorsports, met naast Bleekemolen eigenaar Ben Keating en Felipe Fraga, te groot.

De tank had 96 liter mogen bevatten, maar uit metingen na afloop bleek die 96,1 liter groot te zijn. Het team is daardoor uit de uitslag gehaald.

Bleekemolen had de finish 44 seconden eerder gepasseerd dan de nummer twee, Project 1. Dat team, bestaande uit Jorg Bergmeister, Egidio Perfetti en Patrick Lindsey, krijgt nu alsnog de overwinning.

Het is de tweede keer in twee jaar tijd dat een klasse-winnaar in Le Mans de trofee weer moet inleveren. Vorig jaar werd G-Drive, winnaar in de LMP2-klasse, na afloop gediskwalificeerd. Dat team bleek gerommeld te hebben met de snelheid waarmee brandstof de auto in werd gepompt.