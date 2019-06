Middenopbouwer Luc Steins is ontzettend trots dat de Nederlandse handballers erin zijn geslaagd om zich voor het eerst in de historie voor het EK te plaatsen. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson had zondag aan een zege op Letland genoeg om geschiedenis te schrijven.

"Ik ben superblij natuurlijk", zei een euforische Steins na de wedstrijd in Almere tegen Ziggo Sport. "Hier hebben we het allemaal voor gedaan. We kwamen deze week met z'n allen bij elkaar met één doel en dat is nu gerealiseerd. Wat wil je nog meer?"

De handballers mogen in 2020 naar het EK als een van de vier beste nummers drie van de acht kwalificatiegroepen, iets wat voor de wedstrijd tegen Letland nog lang geen zekerheid was. Nederland moest winnen voor eigen publiek en was zelfs dan nog afhankelijk van resultaten op andere velden.

"We wisten van tevoren niet waar we aan toe waren qua score, maar het was duidelijk te zien dat iedereen wist wat er op het spel stond", aldus de 24-jarige Steins, die zich met vier treffers tot gedeeld topscorer kroonde.

"Iedereen zat vol gif en heeft ongelooflijk zijn best gedaan. Dan zie je dat we thuis gewoon van een lastige ploeg als Letland kunnen winnen. Complimenten voor het hele team."

'We moesten kalm blijven na afloop'

Nederland zegevierde uiteindelijk met 24-21 in het Topsportcentrum in Almere, maar van grote vreugde was direct na afloop nog geen sprake. Pas toen de spelers op het veld werden geïnformeerd over de eindstanden op de andere velden, kon het feest losbarsten.

"We moesten even kalm blijven na de overwinning, want er is niks zo erg als juichen en dat je dan later hoort dat het tegenvalt", aldus Steins. "We bleven kalm totdat iemand zeker wist dat het zover was en toen kon het dak eraf. Dit is heel bijzonder."

Door de kwalificatie voor het EK mogen de handballers zich opmaken voor het tweede eindtoernooi ooit. Nederland deed in 1961 ook al eens mee aan een WK, maar dat toernooi zat er door twee verliespartijen na twee dagen al op.

De loting voor het EK vindt plaats op vrijdag 28 juni 2019 in Wenen. Nederland is ingedeeld in pot 4. Het EK wordt in januari 2020 in Zweden, Oostenrijk en Noorwegen gehouden.