Golfer Gary Woodland heeft zondag (lokale tijd) voor het eerst in zijn loopbaan de US Open op zijn naam geschreven. De Amerikaan hield op de slotdag de nummer één van de wereld Brooks Koepka achter zich en boekte in Californië zijn eerste majorzege.

De 35-jarige Woodland begon de slotdag als leider met een voorsprong van één slag op naaste belager Justin Rose en vier op Koepka. Rose leek daarmee zijn voornaamste concurrent, maar de Engelsman kende met vijf bogeys een teleurstellende ronde en eindigde op 74 slagen, drie boven par.

Woodland begon de slotdag een stuk beter dan Rose met birdies op de tweede en derde hole. Daarop volgden weliswaar twee bogeys, maar dankzij birdies op holes veertien en achttien eindigde Woodland met een score van 69 slagen (twee onder par).

Dat was genoeg om Koepka achter zich te houden. De mondiale nummer één, die de US Open in 2017 en 2018 op zijn naam schreef, had één slag minder nodig voor de slotronde en eindigde op drie slagen van Woodland als tweede in het klassement.

Woodland pronkt met zijn beker op de US Open. (Foto: Pro Shots)

'Gary verdient de overwinning'

De 29-jarige Koepka berustte in het mislopen van de overwinning op Pebble Beach. "Ik speelde geweldig en had er niet meer aan kunnen doen. Gary speelde vier dagen uitstekend en dat is wat je moet doen om de US Open te winnen, dus petje af voor hem. Hij verdient het", aldus viervoudig majorwinnaar Koepka.

Golflegende Tiger Woods, die in april nog voor een sensationele comeback zorgde door The Masters in Augusta te winnen, eindigde de US Open dankzij een slotronde van twee onder par op een gedeeld 21e plek. Woods won de major in zijn loopbaan vier keer.

De US Open is na The Masters (zege Woods) en het PGA Championship (winst Koepka) traditiegetrouw de derde major van het jaar. In juli staat nog The Open Championship op het programma.