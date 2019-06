Fernando Alonso vindt dat hij samen met de Zwitser Sébastien Buemi en de Japanner Kazuki Nakajima het nodige geluk heeft gehad bij zijn overwinning in de 24 uur van Le Mans. Volgens de Spanjaard had de Toyota met startnummer 7 moeten winnen.

"De race is voor ons absoluut niet naar wens verlopen", zei Alonso na zijn zege in de Toyota met startnummer 8 in de wereldberoemde langeafstandsrace. "De andere Toyota was bijna de gehele race sneller dan wij en daarom verdienden zij de overwinning in mijn ogen meer dan wij."

De 37-jarige Alonso en zijn teamgenoten wonnen na een spectaculaire finale in de LMP1-klasse. De Toyota met startnummer 7 leek op weg naar de zege, maar José María López moest een uur voor het einde de pits in vanwege een lekke band.

Kort daarna bleek dat er een andere band vervangen had moeten worden, waardoor López opnieuw de pits in moest. Dat kostte zijn team, dat verder werd gevormd door de Brit Mike Conway en de Japanner Kamui Kobayashi, de zege op het Circuit de la Sarthe.

"Alles is vandaag beslist door geluk", stelde Alonso. "Maar soms gaat dat in de sportwereld nou eenmaal zo. We hadden tijdens de race het geluk aan onze zijde, maar eigenlijk verdienden we de zege gewoon niet."

Fernando Alonso en zijn team met de bokaal. (Foto: Pro Shots)

'Het voelt goed om wereldtitel in bezit te hebben'

Alonso won de 24 uur van Le Mans voor het tweede jaar op rij. Dankzij de overwinning verzekerde de voormalige Formule 1-coureur zich samen met Buemi en Nakajima ook van de wereldtitel in het World Endurance Championship en daar is hij erg trots op.

"Het voornaamste doel was om de wereldtitel in het World Endurance Championship binnen te slepen en dat is gelukt", jubelde hij. "Het voelt toch wel goed om die nu in mijn bezit te hebben."

In 2005 en 2006 werd Alonso wereldkampioen in de Formule 1. Hij is na de Noor Petter Solberg de tweede coureur die in verschillende disciplines van de FIA de wereldtitel heeft veroverd. Solberg won het WK rally en het WK rallycross.

Voor Alonso was deze editie van de 24 uur van Le Mans ook zijn laatste. Hij kondigde in mei aan dat hij alleen dit jaar nog langeafstandsraces rijdt en dat hij daarna gaat uitkijken naar nieuwe uitdagingen.