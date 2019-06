Fernando Alonso heeft zondag met de Zwitser Sebastien Buemi en de Japanner Kazuki Nakajima de 24 uur van Le Mans gewonnen. Het is het tweede jaar op rij dat de voormalige Formule 1-coureur met Toyota de wereldberoemde langeafstandsrace wint.

Alonso en zijn teamgenoten zegevierden na een spectaculaire finale in de LMP1-klasse. De Toyota met startnummer 7 leek namelijk naar de overwinning te rijden, maar José Maria Lopez moest een uur voor het einde de pits in vanwege een lekke band.

De 36-jarige Argentijn kon weer verder nadat zijn rechtervoorband was vervangen, maar al snel bleek dat er een andere band vervangen had moeten worden. Lopez moest daardoor een rustige ronde rijden en opnieuw de pits in, wat zijn auto de zege kostte op het Circuit de la Sarthe.

Voor Alonso, die met zijn team 385 ronden reed, was deze 24 uur van Le Mans ook zijn laatste. De Spanjaard kondigde in mei aan dat hij alleen dit jaar nog langeafstandsraces rijdt en dat hij daarna gaat uitkijken naar nieuwe uitdagingen.

Fernando Alonso en zijn teamgenoten vieren de overwinning. (Foto: Pro Shots)

De Vries rijdt bandenstapel in

In de LMP2-klasse kende het Racing Team Nederland van Nyck de Vries, Giedo van der Garde en Frits van Eerd een bewogen 24 uur van Le Mans. Na meerdere lekke banden en een kapotte koppeling reed Formule 2-coureur De Vries zondagochtend de bandenstapel in.

Hij was ongedeerd en wist de zwaarbeschadigde auto naar de pits te rijden, maar het leek er niet op dat de wagen nog tijdig gerepareerd kon worden. Na minder dan een uur stapte Van der Garde toch weer in de auto, maar Racing Team Nederland kwam door de problemen niet meer in de buurt van een podiumplek (vijftiende).

Voor de Nederlander Job van Uitert en zijn teamgenoten Roman Rusinov en Jean-Éric Vergne verliep de 24 uur van Le Mans nog desastreuzer. De twintigjarige debutant ging als leider de nacht in, maar zijn auto van G-Drive moest zondagochtend twintig minuten in de garage blijven staan vanwege een motorprobleem en daardoor bleef de overwinning buiten bereik (zesde).

In de GTE Am-klasse was er wel Nederlands succes. Jeroen Bleekemolen, die bij Keating Ford GT een rijderstrio vormde met Ben Keating en Felipe Fraga, reed met zijn team lange tijd aan de leiding en zondag werd ook de overwinning veiliggesteld.