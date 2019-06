Jeffrey Herlings heeft zondag tijdens de Grand Prix van Letland zijn enkel gebroken. De Nederlandse regerend wereldkampioen in de MXGP-klasse raakte geblesseerd in de opwarmronde voor de eerste manche, die hij daarna overigens nog won.

"Ik vind het vreselijk om te moeten zeggen, maar tijdens de opwarmronde ben ik gecrasht en daarna is een andere coureur over mijn gekwetste voet heen gereden. Mijn enkel is gebroken", schrijft Herlings op Instagram.

"Ik besloot toch te starten in de eerste manche en die - bij nader inzien met een gebroken enkel - te winnen. Ik kan het niet geloven, ik baal vooral ook voor mijn team en mijn sponsoren. Het spreekt voor zich dat ik niet meer meedoe aan de tweede manche."

De 24-jarige Herlings, die in de eerste manche zijn eerste zege van het seizoen boekte, is nog maar net terug op het hoogste niveau. Hij moest lang revalideren van een gecompliceerde voetbreuk en kon pas een week geleden zijn eerste race rijden in het WK.

De Brabander van KTM moest bij zijn rentree in de Grand Prix van Rusland mede door een gebrek aan ritme genoegen nemen met een vierde en zevende plaats in de manches en een vierde plaats in het eindklassement.

Herlings ondanks voetbreuk dominant

Herlings was in de eerste manche van de Grand Prix van Letland ondanks zijn voetbreuk weer ouderwets dominant. Hij nam snel de leiding en stond die positie niet meer af tot aan de finish.

De Zwitser Arnaud Tonus eindigde op anderhalve seconde als tweede, de Italiaan Antonio Cairoli op twaalf seconden als derde.

De Sloveense WK-leider Tim Gajser kwam niet verder dan de zesde plaats en de tweede Nederlander in de MXGP, Glenn Coldenhoff, bereikte de twaalfde plaats.