Tyson Fury heeft zaterdagavond (lokale tijd) zijn eerste gevecht in het zwaargewicht sinds december gewonnen. De Brit was bij een toernooi in Las Vegas een maatje te groot voor de Duitser Tom Schwarz.

De dertigjarige Fury had weinig te duchten van Schwarz, die tot zijn gevecht van zaterdag nog ongeslagen was. Het gevecht was in de tweede ronde al voorbij nadat de Duitser zich niet meer kon oprichten na enkele rake klappen van Fury.

Voor 'The Gipsy King' was het zijn eerste gevecht sinds hij het in december opnam tegen Deontay Wilder om de wereldtitel zwaargewicht bij profbond WBC. Die strijd eindigde onbeslist, waardoor Wilder zijn kampioensgordel mocht houden.

Fury staat na zijn overtuigende overwinning op Schwarz op 28 overwinningen in 29 gevechten. Het is nog niet bekend wanneer Fury weer in actie komt, al benadrukte hij na het gevecht graag een rematch te willen met de Amerikaan Wilder.

Het lijkt erop dat Fury op 21 september of 5 oktober eerst een andere tegenstander krijgt en dat hij het begin 2020 tegen de 33-jarige Wilder opneemt.

"Het management van Wilder wil ook graag een rematch, net als eigenlijk iedereen. Dus het gaat gebeuren", aldus Fury's promoter Frank Warren.