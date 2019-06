Golfer Gary Woodland begint zondag als leider aan de slotronde van de 119e editie van de US Open in Californië. De Amerikaan zag zijn naaste belager Justin Rose wel iets inlopen.

Woodland eindigde de derde ronde op Pebble Beach met 69 slagen, twee onder par. Hij sloeg weliswaar een bogey op de achtste hole, maar maakte dat goed met drie birdies (holes 4, 6 en 11).

Zijn grootste concurrent Rose leek de derde ronde ook op een score van -2 te eindigen, maar sloeg op de laatste hole (een par 5) een birdie en liep zo één slag in op Woodland, die nog maar een marge van één heeft (202 om 203 slagen).

Brooks Koepka eindigde de derde ronde net als Rose op 68 slagen en mag nog steeds hopen op de eindzege. De nummer één van de wereld, die met een score van -7 de gedeeld derde plek bezet, kan de US Open voor het derde jaar op rij op zijn naam schrijven.

Golflegende Tiger Woods, die in april voor een sensationele comeback zorgde door de Masters in Augusta te winnen, kende een tegenvallende derde ronde. De Amerikaan sloeg vijf birdies én vijf bogeys, waardoor hij op par eindigde.

De US Open is traditiegetrouw het derde majortoernooi van het jaar. In juli staat nog The Open Championship op het programma. Woods won zogezegd de Masters en Koepka schreef in mei het PGA Championship op zijn naam.