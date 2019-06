De Nederlandse volleyballers zijn in hun laatste groepswedstrijd in de Golden European League tegen een nederlaag aangelopen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza ging zaterdag in drie sets onderuit tegen Kroatië.

Oranje moest in Varazdin met 0-3 (19-25, 23-25, 22-25) buigen voor Kroatië. Thijs ter Horst was met veertien punten wederom de meest productieve speler bij de nummer vijftien van de wereldranglijst.

Piazza startte het duel met Wouter ter Maar in plaats van Nimir Abdelaziz als diagonaalspeler. Gijs van Solkema fungeerde als spelverdeler en Maarten van Garderen, Ter Horst, Michaël Parkinson, Tim Smit en Just Dronkers waren de andere basisspelers.

In de derde set kwamen Abdelaziz, Luuc van der Ent, Wessel Keemink, Gijs Jorna en Fabian Plak binnen de lijnen, maar ook zij konden de nederlaag niet voorkomen.

Oranje was al zeker van Final Four

Het verlies maakte voor Nederland niet uit, want de ploeg was al zeker van de eerste plaats in groep B en mag zodoende deelnemen aan de Final Four in Estland.

Naast Oranje en gastheer Estland doen Turkije en Wit-Rusland volgend weekend mee aan het finaletoernooi in Tallinn.

Piazza is met zijn ploeg in voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam (9-11 augustus) en het EK in september, ook onder meer in eigen land.