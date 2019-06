Nederland heeft bij de WK handboogschieten in Den Bosch brons veroverd op het niet-olympische onderdeel compound. Oranje versloeg Colombia met 231-230 in de strijd om de derde plek.

Namens het thuisteam kwamen Mike Schloesser, Peter Elzinga en Sil Pater in actie. In de finale op De Parade in het centrum van de Brabantse hoofdstad was Zuid-Korea met 235-233 te sterk voor Turkije.

Zondag kunnen er nog twee medailles bijkomen voor de Nederlandse ploeg. Sjef van den Berg schiet dan samen met Gabriela Bayardo Chan om het goud in de gemengderecurvefinale.

Van den Berg, Steve Wijler en Rick van der Ven strijden in de olympische discipline om het brons. Met een plek in de kwartfinales van het toernooi verzekerde het trio zich eerder deze week van deelname aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Vier jaar geleden greep Van Berg net naast een olympische medaille. Op het individuele onderdeel eindigde de Brabantse boogschieter als vierde.