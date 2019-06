Londen en Seoel maken in het seizoen 2019/2020 deel uit van de Formule E. De raceklasse voor elektrische auto's maakte vrijdagavond de voorlopige kalender bekend.

Er staan veertien ePrixs op de voorlopige kalender, één meer dan in het huidige seizoen. Van die veertien races is één locatie nog onbekend.

Londen zal in juli 2020 de laatste twee races van het seizoen organiseren. De start-finish van het circuit ligt in de evenementenhal ExCel. De stratenrace in Seoel staat op 3 mei op het programma.

Net als dit jaar begint het seizoen in Ad Diriyah in Saoedi-Arabië, al staan daar nu twee races op het programma. Vervolgens doet de Formule E de wereldsteden Santiago, Mexico-Stad, Hongkong, Rome, Parijs, Seoel, Berlijn, New York en Londen aan. Er komt ook een race in China, maar het is nog niet bekend in welke stad.

Frijns staat vijfde in klassement

Ten opzichte van het huidige seizoen verdwijnen Monaco en Bern van de kalender. De Formule E-race in Monte Carlo wordt om het jaar gehouden en keert in 2021/2022 weer terug.

Robin Frijns is dit seizoen de enige Nederlander die in de Formule E actief is. De Limburger won de race in Parijs en bezet met nog drie ePrixs te gaan de vijfde plek in het klassement, dat aangevoerd wordt door de Fransman Jean-Éric Vergne.