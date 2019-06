De Nederlandse hockeyers hebben vrijdag gelijkgespeeld in het uitduel met Groot-Brittannië in de FIH Pro League. Door een laat Brits doelpunt eindigde het in 2-2, waarna Oranje de shoot-outs beter nam.

Jeroen Hertzberger leek op het Lee Valley Hockey and Tennis Centre in Londen de gevierde man te worden. Hij schoot beide Nederlandse doelpunten binnen. Door een late strafbal van Alax Forsyth werd het alsnog 2-2.

Door een zege in de shoot-outs (4-3) hield de ploeg van bondscoach Max Caldas nog wel een bonuspunt over aan het treffen.

Oranje nam zo een klein beetje revanche voor de nederlaag van eerder deze maand in eigen huis, toen de Britten er met een 1-3-zege vandoor gingen.

Door de remise is Oranje dicht bij een plek in de finaleronde, die in het laatste weekend in juni in Amstelveen wordt gespeeld. Met een winstpercentage van 61,11 staat Oranje derde. Een plek bij de beste vier volstaat.

De ploeg sluit de Pro League af met wedstrijden tegen Argentinië en Australië. Dat laatste land is glorieus koploper, terwijl Argentinië nog in de race is om een finaleticket.