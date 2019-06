De Grand Prix Judo in Den Haag houdt op te bestaan. De internationale judofederatie (IJF) trekt de licentie in wegens verwachte financiële tekorten bij de komende edities.

De kosten van het judotoernooi liggen op 950.000 euro per jaar. Het lukt de organisatoren niet langer dat bedrag bij elkaar te krijgen.

"Alle ingrediënten zijn er voor een topevenement in eigen land. Daarom is het triest te moeten constateren dat de financiële uitdaging gewoonweg te groot is gebleken", zegt Felix Thieme, voorzitter van Judo Bond Nederland.

"Helaas past de Grand Prix niet in het huidige subsidiebeleid van het ministerie van VWS. Alle betrokken partijen hebben in de afgelopen periode een grote inspanning geleverd om extra middelen te genereren, maar helaas zonder resultaat."

De Grand Prix in Den Haag van 2019 zou ook ook als onderdeel van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio gelden.

In 2017 was de eerste editie van de Grand Prix in Den Haag, waarna vorig jaar dus de naar nu blijkt tweede en laatste werd afgewerkt.