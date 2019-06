De spelers van Toronto Raptors kunnen nauwelijks geloven dat ze vrijdag als eerste Canadese club kampioen van de NBA zijn geworden. De ploeg kwam op een onoverbrugbare 4-2-voorsprong in de finale tegen Golden State Warriors.

"Dit is fenomenaal. Ik ben al een paar uur in de wolken. Zoveel mensen verdienen dit", zei Marc Gasol met de handen voor zijn gezicht op de persconferentie in de Oracle Arena in Oakland, waar de Raptors de best-of-sevenserie beslisten met een 110-114-overwinning.

Gasol boekte het grootste succes uit zijn imponerende loopbaan. De 34-jarige Spaanse routinier werd weliswaar al een keer wereldkampioen en twee keer Europees kampioen, maar was nog nooit de beste in de NBA.

Ondanks de euforie was Gasol op zijn perspraatje ook wel realistisch. Hij erkende dat de Raptors niet mochten klagen over het blessureleed bij de Warriors, die onder anderen sterspeler Kevin Durant in een aantal duels misten.

"Golden State had veel blessures, maar ze hebben laten zien hoe graag ze het wilden, wat het betekent om kampioen te zijn. Ze bleven spelen, iedere bal weer, aanvallend en verdedigend. Ik heb heel veel respect voor ze."

'Ik zou ons voorlopig nog niet afschrijven'

In het kamp van de Warriors was de teleurstelling vanzelfsprekend groot, maar ze wilden de vele blessures niet gebruiken als excuus voor de verrassende nederlaag tegen de Raptors.

"Het is zwaar om aan de verliezende kant te staan in de finale, maar we hebben wel laten zien wie we zijn en hoe hard we kunnen vechten, gezien alle tegenslagen waarmee we de hele play-offs te maken hebben gehad", aldus Stephen Curry.

"Ik zou ons voorlopig nog niet afschrijven. Ik ben trots op de veerkracht die we hebben getoond. De afgelopen vijf jaar waren fantastisch, maar het is nog niet voorbij. Complimenten voor Toronto. Ze speelden geweldig."

De Warriors domineerden de afgelopen jaren in de NBA. De Californiërs waren in liefst drie van de laatste vier seizoenen de beste van Noord-Amerika, waaronder vorig jaar.