Dafne Schippers is tevreden met de progressie die ze boekt na haar rugblessure. Donderdagavond sprintte ze in 22,56 naar winst op de 200 meter bij de Diamond League in Oslo.

"Ik ben erg blij met deze overwinning. Het is heel cool om hier te lopen vanwege het fantastische publiek", zei Schippers, die zaterdag 27 jaar wordt.

Ze viel in maart van de trap en bezeerde daarbij haar rug. Tijdens een trainingskamp in april kreeg ze opnieuw last van de blessure.

"Ik ben nog steeds op de terugweg en merk dat ik steeds sneller word. Dat is precies volgens plan", aldus Schippers tegen het AD.

Ze liep in Oslo haar beste tijd van het seizoen. Maar met 22,56 bleef ze ver verwijderd van haar persoonlijk en tevens Europees record van 21,63 uit 2015. Vorig jaar was 22,14 haar beste tijd op de 200 meter, gelopen op het EK in Berlijn.

Een toptijd was in Oslo door de omstandigheden niet mogelijk, volgens Schippers. "Het was aan de koude kant, maar ik ben zeer tevreden over hoe de race ging en de tijd is goed."

Dafne Schippers liep in Oslo haar beste tijd van het seizoen op de 200 meter. (Foto: Pro Shots)

Coach Bennema ziet 'completere race' van Schippers

Schippers hoeft pas bij de WK in Doha eind september en begin oktober in topvorm te zijn. Ze is al geplaatst voor de 100 en 200 meter.

Coach Bart Bennema ziet dat zijn pupil progressie boekt, al is er nog steeds ruimte voor verbetering. Twee weken geleden kwam ze in Stockholm nog tot 22,78. "Dit was een veel completere race van Dafne. Ze laat nog wat liggen in de bocht, maar trekt nu goed door op het rechte stuk", zegt hij in De Telegraaf.

"Het gaat de goede kant op", merkt Schippers zelf. "Ik heb alleen nog wat meer wedstrijden nodig."

Zondag is voor Schippers de eerstvolgende wedstrijd, opnieuw in de Diamond League. Ze loopt in het Marokkaanse Rabat de 100 meter.