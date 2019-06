Toronto Raptors is vrijdag als eerste Canadese club ooit kampioen in de NBA geworden. De ploeg won de zesde wedstrijd in de finale tegen titelverdediger Golden State Warriors met 114-110 en kwam daarmee op een onoverbrugbare 4-2-voorsprong.

Golden State was in drie van de laatste vier seizoenen de beste van Noord-Amerika, waaronder vorig jaar. De titelverdediger pakte afgelopen maandag de laatste strohalm, maar moet nu alsnog de titel aan Toronto laten.

In de zesde wedstrijd van de best-of-sevenserie stonden de Raptors halverwege met 60-57 voor in de Oracle Arena in Oakland, de thuishaven van Golden State.

In het derde kwart kwamen de Warriors echter sterk terug en zelfs op voorsprong, maar na het geblesseerd uitvallen van sterspeler Klay Thompson en een uitstekend laatste kwart van de Raptors ging de Canadese ploeg er toch met de titel vandoor.

Shooting guard Thompson werd ondanks zijn voortijdige aftocht topscorer in de wedstrijd namens de Warriors, met dertig punten. Kyle Lowry en Pascal Siakam kwam beiden namens de Raptors tot 26 punten.

Kawhi Leonard, forward bij de Raptors, werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de NBA Finals.

Golden State-sterspeler Klay Thompson viel uit met een knieblessure. (Foto: Pro Shots)