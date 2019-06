Caster Semenya mag zondag niet deelnemen aan de Diamond League-ontmoeting in Rabat. De Marokkaanse atletiekbond is van plan de Zuid-Afrikaanse hardloopster te weren.

Dat lieten de advocaten van Semenya, die in Marokko de 800 meter zou lopen, donderdag weten. Zij geven aan zich niet bij het besluit neer te leggen.

"Caster is erg gefrustreerd dat ze wordt uitgesloten van deelname in Rabat", staat in een schriftelijke verklaring van haar juridische team. "Het is een duidelijke schending van de uitspraak van de Zwitserse rechter."

"We vragen opheldering en willen graag weten wat de redenen zijn achter dit besluit. We verwachten dat de IAAF ervoor zorgt de de nationale bonden zich gewoon aan de wet houden."

Semenya is verwikkeld in een juridische strijd met de IAAF. De internationale atletiekunie verplicht vrouwelijke atleten met van nature te hoge waarden van het spierversterkende hormoon testosteron medicijnen te slikken om die waarden te onderdrukken. De regel is alleen van toepassing bij de middenafstanden (400, 800 en 1500 meter) en het hordelopen.

De 28-jarige Zuid-Afrikaanse stapte naar het internationaal sporttribunaal CAS om de de nieuwe regel van tafel te krijgen, maar werd in het ongelijk gesteld. Tegen die uitspraak ging ze in beroep.

Semenya won in 2012 en 2016 olympisch goud op de 800 meter. (Foto: Pro Shots)

IAAF vangt bot bij rechter over opschorten regels

In afwachting van de uitspraak in de beroepszaak hoeft de tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter vooralsnog geen medicijnen te slikken om toch bij de vrouwen uit te mogen blijven komen.

Een Zwitserse rechtbank bepaalde eerder deze maand dat de regels van de IAAF voorlopig moeten worden opgeschort, totdat er een definitieve uitspraak is. De atletiekunie tekende hier bezwaar tegen aan, maar ving donderdag bot bij het Zwitserse hooggerechtshof.

De zaak wordt vanaf 25 juni verder behandeld. Tot die tijd zou Semenya dus gewoon welkom moeten zijn bij internationale wedstrijden, zonder verplichte medicatie te hoeven gebruiken.