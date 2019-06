Dafne Schippers heeft donderdag bij Diamond League-wedstrijden in Oslo haar beste resultaat van het seizoen neergezet op de 200 meter. De 26-jarige Utrechtse won haar race in een tijd van 22,56 seconden.

Jamile Samuel finishte in de Noorse hoofdstad als vijfde in 23,21. Zij bleef daarmee ruim boven haar beste jaarprestatie (22,90).

Achter Schippers legden de Canadese Crystal Emmanuel (22,89) en de Amerikaanse Jenna Prandini (22,89) beslag op de andere podiumplaatsen.

Voor Schippers is het haar eerste overwinning van het seizoen in de Diamond League. Zondag komt ze opnieuw in actie in de prestigieuze wedstrijdenreeks. In het Marokkaanse Rabat loopt ze dan de 100 meter.

Schippers is tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter. Op de WK atletiek in Doha, die van 28 september tot en met 6 oktober wordt gehouden, zal ze zowel op de 100 als op de 200 meter in actie komen.

Nog geen WK-limiet voor Visser

Hordeloopster Nadine Visser stelde haar ticket voor de WK nog niet veilig, al verbeterde ze zich wel licht.

De Europees kampioene indoor op de 60 meter horden eindigde in Oslo als vijfde op de 100 meter horden in 13,00 seconden. Dat was weliswaar haar beste seizoenstijd, maar nog 2 honderdsten boven de limiet voor Doha.