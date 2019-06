De Nederlandse handballers hebben in de kwalificatie voor het EK van 2020 een nuttige zege op Estland geboekt. De formatie van bondscoach Erlingur Richardsson won donderdag in Tallinn met 33-27. De zege betekent dat Nederland in ieder geval als derde eindigt in de groep.

Plaatsing voor het EK, dat in januari volgend jaar in Oostenrijk, Zweden en Noorwegen plaatsvindt, wordt nog een lastige opgave. Oranje kan niet meer bij de eerste twee in de poule eindigen en moet hopen dat het bij de vier beste nummers drie hoort.

Komende zondag in het Topsportcentrum van Almere sluiten de handbalmannen de kwalificatiereeks af met een wedstrijd tegen Letland. Een zege is dan vereist.

Letland kwalificeerde zich woensdag voor het EK door verrassend van groepsleider Slovenië te winnen.

Aan het EK van 2020 nemen voor het eerst 24 landen deel. Het Nederlands mannenteam deed nog nooit mee aan de eindronde.

Oranje maakt snel het verschil

Oranje nam meteen het initiatief in de wedstrijd tegen Estland en stond na achttien minuten spelen al met 11-5 voor. Bij rust was de voorsprong iets geslonken (16-13).

In de tweede helft duurde het even voor de mannen van Richardsson de score weer opvoerden en tien minuten voor tijd was de voordelige marge weer zes doelpunten. Dat verschil hield Nederland vast tot het eindsignaal.

Evert Kooijman, Bobby Schagen, Jorn Smits en Alec Smit scoorden ieder vier keer. Iso Sluijters, Luc Steins, Jeffrey Boomhouwer en Rutger ten Velde maakten alle vier drie doelpunten.