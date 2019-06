Kevin Durant mist vermoedelijk de start van het nieuwe NBA-seizoen. De vedette van Golden State Warriors is woensdag geopereerd aan een gescheurde achillespees.

De dertigjarige forward liep de blessure maandag op in het play-offduel met Toronto Raptors, dat door de Warriors met 105-106 werd gewonnen. De Raptors zijn daardoor nog niet zeker van de titel in de NBA.

Durant maakte in de partij zijn rentree, nadat hij vanwege een kuitblessure negen wedstrijden miste. Hij maakte elf punten, maar viel opnieuw uit. Na onderzoek bleek hij zijn achillespees te hebben gescheurd.

Voor het herstel van een dergelijke blessure staat drie tot zes maanden, afhankelijk van de grootte van de scheur. Het nieuwe NBA-seizoen begint in oktober, waardoor de kans groot is dat Durant dan nog niet van de partij is.

De All-Star had al eerder aangegeven na dit seizoen te willen vertrekken bij de Warriors, in de jacht op een lucratief contract. De blessure vergemakkelijkt zijn zoektocht naar een nieuwe club niet.

De Warriors en de Raptors staan donderdag in Californië voor de zesde keer tegenover elkaar in de Finals. De stand is 3-2 in het voordeel van de Raptors, die zich als eerste Canadese ploeg ooit kunnen kronen tot NBA-kampioen.