De Nederlandse volleyballers hebben zich geplaatst voor de finale van de Golden European League. Oranje won zelf met 3-0 van Estland terwijl concurrent Spanje verrassend onderuit ging tegen Kroatië (1-3).

Door die resultaten is de Nederlandse ploeg al zeker van de eindzege in poule B, met nog één speelronde te gaan.

Oranje had in Hoogeveen tegen Estland nog wat goed te maken. De uitwedstrijd eindigde ruim een week geleden in een nederlaag van 3-2.

Voor eigen publiek liet de ploeg van de nieuwe bondscoach Roberto Piazza zich niet nog een keer verrassen. Oranje was in alle opzichten de betere ploeg, met Thijs ter Horst (18 punten) en Nimir Abdel-Aziz (17 punten) als grote gangmakers. De setstanden waren 25-19, 25-17 en 25-17.

Nederland speelt komende zaterdag de laatste groepswedstrijd in en tegen Kroatië. De Final Four is in het weekeinde van 22-23 juni in Estland.

Piazza is met zijn ploeg in voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam (9-11 augustus) en het EK in september, ook onder meer in eigen land.

Volleybalsters winnen weer eens

De Nederlandse volleybalsters wonnen na vijf nederlagen op rij weer eens gewonnen in de Nations League. De Dominicaanse Republiek werd in drie sets verslagen: 25-18, 25-21 en 25-19.

Oranje had sinds eind mei niet meer gewonnen in het landentoernooi. Het was pas de derde zege in de Nations League. De Nederlandse vrouwen gingen een dag eerder nog in vijf sets ten onder tegen België. Daarvoor werd achtereenvolgens al verloren van Polen, Italië, China en Japan.

Bondscoach Jamie Morrison deed net als tegen België een beroep op zijn sterkste spelers, onder wie Lonneke Slöetjes, Maret Balkestein-Grothues en Anne Buijs. Zij misten de eerste duels, omdat zij rust kregen en daarna in eigen land trainden.

De equipe staat na elf wedstrijden op de dertiende plaats. De beste vijf landen plaatsen zich voor de finaleronde in het Chinese Nanjing, die volgend jaar wordt gespeeld.

Oranje sluit de vierde speelweek van de Nations League donderdag in Stuttgart af met een partij tegen Duitsland, dat een plek hoger staat in de stand.