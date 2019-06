Tiger Woods is positief gestemd in aanloop naar de US Open, de derde major van het jaar die donderdag begint. De golflegende is een van de titelkandidaten in Californië, maar wil zichzelf in de jacht op zijn zestiende majorzege niet te veel druk opleggen.

"Als ik me zo goed blijf voelen als nu en beter blijf worden, dan geef ik mezelf hypothetisch gezien nog tien jaar de tijd om majors te kunnen winnen", zei de 43-jarige Woods dinsdagavond voorafgaand aan de US Open.

"Dat zijn maar liefst veertig majors. De vraag is wel of mijn lichaam zich sterk genoeg houdt gezien mijn geschiedenis op medisch gebied, maar hopelijk kan ik daar met hulp van mijn trainers en fysio's voor zorgen."

De Amerikaan, die de afgelopen jaren door blessureleed werd geplaagd en in die periode vier rugoperaties onderging, zorgde in april voor een van de grootste comebacks ooit in de sport door The Masters op zijn naam te schrijven. Hij boekte in Augusta zijn eerste majorzege sinds 2008.

Tiger Woods bereidt zich voor op de US Open. (Foto: Pro Shots)

Koepka won US Open in 2017 en 2018

Woods wist die historische overwinning in mei geen vervolg te geven op het US PGA Championship - hij miste op één slag de cut - maar begint donderdag desondanks als een van de favorieten aan de US Open op Pebble Beach.

De voormalige nummer één van de wereld won de derde major van het jaar al drie keer en in 2008 voor het laatst. Zijn memorabelste overwinning was een in 2000, toen hij met een verschil van maar liefst vijftien slagen de zege opeiste.

"Ik voel deze week dat het de juiste richting op gaat", aldus Woods, die de komende tijd wil jagen op het majorrecord van Jack Nicklaus (achttien zeges). "Ik heb nog een dag voorbereiding nodig en wil de baan nog even zien als we echt op punt van beginnen staan."

De US Open werd de afgelopen twee jaar gewonnen door de nummer één van de wereld Brooks Koepka, die in mei ook het PGA Championship op zijn naam schreef. In juli staat met The Open Championship ook de vierde en laatste major van het jaar op het programma.