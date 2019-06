Bondscoach Maarten Arens hoopt eind deze maand bij de Europese kampioenschappen judo in het Wit-Russische Minsk in ieder geval op drie Nederlandse medailles, waarvan één gouden.

Dat zou een evenaring zijn van de Nederlandse prestatie op de EK in Tel Aviv van vorig jaar. Kim Polling veroverde daar goud in de categorie tot 70 kilogram en Henk Grol (100+ kilogram) en Tessie Savelkouls (+78 kilogram) sleepten een bronzen plak in de wacht.

Savelkouls zal haar medaille niet kunnen verdedigen in Minsk, want de 27-jarige Gelderse is geblesseerd. Het is ook nog niet bekend of Jesper Smink fit genoeg is. De judoka in de categorie tot 90 kilogram liep begin mei bij de Grand Slam in Bakoe een blessure op en is nog herstellende.

"De blessure van Tessie is een aderlating, maar drie medailles moet mogelijk zijn in Minsk", zei Arens dinsdag op een persmoment op Papendal. "De WK is het allerbelangrijkste evenement van het jaar, maar de EK is een jaar voor de Olympische Spelen een heel goede graadmeter van hoe we ervoor staan als ploeg."

Kim Polling (tweede van links) pakte vorig jaar goud op de EK. (Foto: ANP)

EK judo onderdeel van Europese Spelen

In tegenstelling tot Savelkouls is viervoudig Europees kampioen Polling wel fit genoeg om mee te doen aan de EK. De in Italië woonachtige judoka maakte in maart haar rentree nadat ze maandenlang uit de roulatie was door een hernia en aast in Wit-Rusland op haar vijfde Europese titel.

De EK judo in Minsk maakt deel uit van de Europese Spelen, een Europese variant van de Olympische Spelen die één keer in de vier jaar - in het jaar voor de Zomerspelen - wordt gehouden. Bij de eerste editie van het evenement in 2015 pakte de Nederlandse judoploeg vijf medailles.

Het judotoernooi wordt van zaterdag 22 tot en met dinsdag 25 juni gehouden in Minsk. De EK is onderdeel van het olympisch kwalificatietraject voor de Spelen van volgend jaar in Tokio.

De Nederlandse judoploeg:

Mannen: Roy Koffijberg, Tornike Tsjkadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ’t End, Jesper Smink (-90 kg), Michael Korrel (-100 kg), Henk Grol en Roy Meyer (+100 kg).

Vrouwen: Margriet Bergstra, Sanne Verhagen (-57 kg), Juul Franssen, Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke, Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk (-78 kg).