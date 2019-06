Toronto Raptors is er maandagavond (lokale tijd) nog niet in geslaagd om NBA-kampioen te worden. De ploeg uit Canada verloor het vijfde duel in de finale tegen Golden State Warriors met 106-105.

Daardoor komt de stand in de best-of-sevenserie op 3-2 in het voordeel van de Raptors, die nog altijd één zege nodig hebben om de eerste Canadese kampioen van de NBA te worden.

Het is pas één keer een team gelukt om in de NBA-finale een achterstand van 3-1 om te buigen in een overwinning. Cleveland Cavaliers slaagde daar in 2016 in, uitgerekend tegen Golden State Warriors. De ploeg uit Californië werd de afgelopen vier jaar driemaal NBA-kampioen.

De Warriors hadden maandag vrijwel de hele wedstrijd een kleine voorsprong, maar in het vierde kwart namen de Raptors de leiding. Met nog drie minuten te spelen, stond de thuisploeg met 103-97 voor in de Scotiabank Arena.

Met drie driepunters op rij (twee van Klay Thompson en een van Stephen Curry) draaide Golden State de wedstrijd alsnog om (103-106) en greep zo de laatste strohalm.

De Raptors kwamen nog terug tot 105-106 en Kyle Lowry kreeg in de slotseconden nog een schietkans om het kampioenschap te beslissen, maar zijn poging miste de basket ruim.

Kevin Durant grijpt naar zijn achillespees. (Foto: Pro Shots)

Durant valt bij rentree opnieuw geblesseerd uit

Sterspeler Kevin Durant keerde terug bij Golden State na een blessure die hem een maand aan de kant hield. Hij scoorde drie driepunters, maar raakte opnieuw geblesseerd aan zijn achillespees.

Curry (31 punten) en Thompson (26) waren de uitblinkers aan de kant bij Golden State. Kawhi Leonard (26) was op dreef bij de Raptors.

Wedstrijd zes in de NBA-finals wordt in de nacht van donderdag op vrijdag gespeeld