NBA-vedette Tony Parker zet een punt achter zijn carrière. De 37-jarige point guard van de Charlotte Hornets kondigde maandag zijn afscheid aan.

"Ik ben van plan om te stoppen", onthulde Parker tegenover The Undefeated. "Ik heb besloten om niet meer te basketballen."

Parker was achttien seizoenen actief in de NBA. Daarvan kwam hij liefst zeventien jaar uit voor de San Antonio Spurs. Vorig jaar maakte de Fransman de overstap naar Charlotte Hornets.

In North Carolina tekende Parker een contract voor twee seizoenen. Hij besloot het bij één jaar te houden, ook al voelt hij zich fysiek nog goed genoeg om twee seizoenen door te gaan.

"Een hoop verschillende dingen hebben tot deze beslissing geleid", verklaarde hij. "Uiteindelijk dacht ik: als ik niet meer Tony Parker kan zijn en niet meer kan meedoen om het kampioenschap, dan wil ik niet meer basketballen."

Tony Parker was zondag aandachtig toeschouwer bij de mannenfinale op Roland Garros. (Foto: Pro Shots)

Parker in 2007 meest waardevolle speler NBA Finals

Parker werd met de Spurs in 2003, 2005, 2007 en 2014 kampioen in de NBA. Hij maakte zes keer zijn opwachting in de NBA All-Star Game en in 2007 werd hij uitgeroepen tot de meest waardevolle speler van de NBA Finals.

Met de Charlotte Hornets slaagde Parker er dit seizoen net niet in om de play-offs te bereiken. De club van eigenaar Michael Jordan eindigde als negende in de Eastern Conference, terwijl de eerste acht ploegen zich plaatsen voor de play-offs.

In achttien seizoenen speelde Parker in totaal 1.254 wedstrijden. Daarin was hij goed voor een gemiddelde van 15,5 punten, 5,6 assists en 2,7 rebounds per duel. Medio maart kwam de viervoudig NBA-kampioen voor het laatst in actie voor de Hornets.