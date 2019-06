Oud-honkballer David Ortiz is bij een schietpartij in zijn geboorteland Dominicaanse Republiek zwaargewond geraakt. De 43-jarige legende van Boston Red Sox werd geraakt in zijn rug en zijn maag.

Na een bezoek aan een nachtclub in de Dominicaanse hoofdstad Santo Domingo werd Ortiz onder vuur genomen door een man vanaf de motor. De dader kon meteen worden gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend.

De onder de bijnaam 'Big Papi' bekende honkballer is bij aankomst in het ziekenhuis meteen geopereerd. Volgens sportzender ESPN verkeert hij niet in levensgevaar en is zijn situatie stabiel.

Ortiz speelde twintig seizoenen in de MLB, eerst voor Minnesota Twins (1997-2002) en van 2003 tot en met 2016 voor Boston Red Sox. Met die laatste club won hij in 2004, 2007 en 2013 de World Series.

Tijdens zijn loopbaan sloeg de Dominicaans-Amerikaanse honkballer het indrukwekkende aantal van 541 homeruns.