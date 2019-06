Dafne Schippers stond na haar winst op de 100 meter bij de FBK Games te glunderen. Niet eens zozeer omdat ze een ticket voor de WK en Olympische Spelen, maar vooral omdat ze zo lekker liep.

De 26-jarige Utrechtse liep In Hengelo naar een tijd van 11,06 seconden, waarmee ze ruim voldeed aan beide limieten. Ze won met overmacht en bedankte het publiek na haar race uitbundig.

"Ik heb heel wat struggles gehad", zei ze bij de NOS. "De weg hiernaartoe was niet makkelijk, dus ik ben hier zo blij mee. Het voelde alsof het mijn eerste 100 meter van het jaar was."

De beste sprintster van Nederland viel in februari in haar huis van de trap. Daar hield ze rugklachten aan over, maar de maand daarop kwam ze toch uit op de EK indoor. Daar pakte ze zilver op de 60 meter.

Dafne Schippers tijdens haar race op de 100 meter in Hengelo. (Foto: Pro Shots)

'Ik had er echt zin in'

Nu de meeste fysieke klachten over zijn, kon Schippers ontspannen toeleven naar de meeting in Hengelo. "Ik had er echt zin in. Ik ben ook van tevoren met mijn ouders uit eten geweest in de buurt, dus ik voelde me echt ontspannen. Bovendien kreeg ik energie van het publiek."

De voormalig wereldkampioene op de 200 meter was te spreken over haar race, al zag ze nog wel verbeterpunten. "De start was goed, het laatste stuk ook. Daartussen kan ik nog wat aan werken. Er is nog ruimte."

Schippers weet nu al dat ze op de WK in Doha zowel op de 100 meter als de 200 meter mag uitkomen. Het toernooi wordt van 28 september tot en met 6 oktober gehouden.