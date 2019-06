Dafne Schippers heeft zondag bij de FBK Games in Hengelo op de 100 meter zowel onder de WK-limiet als onder de limiet voor de Olympische Spelen gelopen. Sifan Hassan deed datzelfde op de 5.000 meter.

Schippers kwam op de sprint tot een tijd van 11,06, wat ruim onder de WK-limiet van 11,24 was. Met die tijd won ze de race voor eigen publiek. Bovendien dook ze onder de vereiste tijd voor de Spelen van volgend jaar in Tokio. Die limiet stond op 11,15.

Jamile Samuel wist op de 100 meter niet onder de WK-limiet te duiken. Ze kwam tot 11,28 en eindigde daarmee als zesde.

Eerder voldeed Schippers ook al aan de limieten op de 200 meter voor de WK en de Spelen. Ze liep vorige week in Stockholm naar een tijd van 22,78. Dat was net voldoende om de olympische limiet (22,80) te behalen. De WK-limiet staat op 23,02. Daaraan voldeed ook Samuel al.

Hassan hijgt uit na haar race op de 5.000 meter. (Foto: ANP)

Hassan wint niet maar haalt limiet wel

Hassan hoopte op de 5.000 meter het Europese record te verbeteren, maar dan had ze harder moeten lopen dan het record van 14.22,34 dat ze zelf vorig jaar in het Marokkaanse Rabat had gevestigd.

Ze eindigde echter als tweede in een tijd van 14.38,54. De Keniaanse Margaret Chelimo Kipkemboi won in 14.37,22. Hassan voldeed met haar tijd wel aan de WK- en olympische limiet.

De olympische limieten werden eerder al vastgesteld door de IAAF. Bovendien voldoen Schippers en Hassan aan de eisen die sportkoepel NOC*NSF en de Atletiekunie eerder deze week overeenkwamen.

Martina kwam niet onder de limiet op de 100 meter. (Foto: Pro Shots)

Martina en Visser grijpen naast ticket

Nadine Visser en Churandy Martina dwingen nog geen ticket af voor het WK in Doha. Visser kwam op de 100 meter horden tot een tijd van 13,10, goed voor plaats vijf. De limiet voor de WK staat op 12,98. Landgenote Eefje Boons werd zesde in 13,23.

De winst was voor de Amerikaanse Nia Ali, die in 12,75 over de streep kwam. Olympisch kampioene Brianna McNeal werd tweede in 12,76.

Martina kwam op de 100 meter in 10.19 over de meet, maar de tijd om naar de WK te mogen is 10,10. Het podium werd gevormd door de Ivoriaan Arthur Cissé (10,05), de Brit Chijindu Ujah (10,13) en de Jamaicaan Tyquendo Tracey (net als Martina 10,19).

De WK-atletiek worden van 28 september tot en met 6 oktober gehouden in Doha. Vanwege de hitte in Qatar is het toernooi een maand later dan normaal.