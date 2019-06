Michael van der Mark heeft zondag zijn eerste zege van het seizoen geboekt in het WK superbike. De 26-jarige coureur kwam als eerste over de finish in Jerez de la Frontera.

De Rotterdammer startte in de tweede race van het weekend vanaf de derde plaats. Hij schoof al snel een plek op, omdat WK-leider Álvaro Bautista onderuit was gegaan.

In de zevende ronde wist Van der Mark ook Jonathan Rea te passeren, waarna hij standhield tot het vroegtijdige einde van de race. Met nog twee rondes te gaan, werd met de rode vlag gezwaaid, nadat er door een crash veel gravel op de baan was komen te liggen.

Naast Van der Mark en de Noord-Ier Rae mocht de Turk Toprak Razgatlioglu mee naar het podium. Hij werd als derde geklasseerd.

Bautista blijft leider

Het weekend in Jerez is voor Van der Mark bijzonder succesvol verlopen. De Nederlander kwam zaterdag tijdens de eerste race van het weekend als tweede over de streep. De zege ging toen naar Bautista.

De Spanjaard is ondanks zijn glijpartij met 300 punten nog altijd de leider in stand. Rae volgt met 259 punten, terwijl Van der Mark met 188 punten de nummer drie in de stand is.

Het volgende raceweekend in het WK staat van 21 tot en met 23 juni op het programma, als er op het circuit van Misano wordt gereden.