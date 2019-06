De Nederlandse hockeyers hebben zich zondag verzekerd van deelname aan het finaletoernooi van de Pro League. De ploeg van bondscoach Alyson Annan was opnieuw te sterk voor België en boekte zo al de elfde zege in twaalf wedstrijden.

Oranje versloeg in Den Bosch de nummer dertien van de wereldranglijst met 2-0. Een dag eerder eindigde de uitwedstrijd Antwerpen in 1-2 in het voordeel van de wereldkampioen.

Het duurde relatief lang voordat het veel betere Nederland op voorsprong kwam. Uit de derde strafcorner schoot Frédérique Matla in de 44e minuut raak. Voor de trefzekere hockeyster van Den Bosch was het de vierde wedstrijd op rij dat ze namens Oranje de score opende. Ze staat nu op 35 treffers in 54 interlands.

Eerder in het derde kwart had Caia van Maasakker een strafbal gemist. In de laatste minuut maakte ze die fout goed door de vijfde strafcorner voor Nederland te benutten.

Met 33 punten uit twaalf wedstrijden kan Oranje deelname aan de Final Four eind deze maand in Amsterdam niet meer ontgaan. Ook Argentinië, dat 35 punten heeft na veertien wedstrijden, is daarvoor geplaatst.

Woensdag staat de volgende wedstrijd voor Nederland op het programma. Nieuw-Zeeland is dan in Den Bosch de tegenstander.