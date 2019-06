De Nederlandse hockeysters hebben zich zondag met een 2-0-zege op België verzekerd van deelname aan het finaletoernooi van de Pro League. De mannen waren met 4-3 te sterk voor de zuiderburen.

De hockeysters wonnen zaterdag in Antwerpen al met in 1-2 van België en boekten zondag hun elfde zege in twaalf Pro League-duels.

Het duurde relatief lang tot het veel betere Nederland op voorsprong kwam. Uit de derde strafcorner schoot Frédérique Matla in de 44e minuut raak. Voor de trefzekere hockeyster van Den Bosch was het de vierde wedstrijd op rij dat ze namens Oranje de score opende. Ze staat nu op 35 treffers in 54 interlands.

Eerder in het derde kwart had Caia van Maasakker een strafbal gemist. In de laatste minuut maakte ze die fout goed door de vijfde strafcorner voor Nederland te benutten.

Met 33 punten uit twaalf wedstrijden kan wereldkampioen Oranje deelname aan de Final Four eind deze maand in Amstelveen niet meer ontgaan. Ook Argentinië, dat 35 punten heeft na veertien wedstrijden, is daarvoor geplaatst.

Woensdag staat de volgende wedstrijd voor de ploeg van bondscoach Alyson Annan op het programma. Nieuw-Zeeland is dan in Den Bosch de tegenstander.

Mink van der Weerden schreeuwt het uit na zijn honderdste interlandtreffer. (Foto: Pro Shots)

Mannen winnen in spektakelstuk van België

De hockeyers wonnen net als zaterdag van wereldkampioen België. Na de 0-4 van Antwerpen was het in Den Bosch een stuk spannender: 4-3.

Oranje kwam snel op een 0-2 achterstand door treffers van Sébastien Dockier en Tom Boon, maar de ploeg van bondscoach Max Caldas draaide het duel helemaal om. Door doelpunten van Mirco Pruyser en Jip Janssen was het al snel 2-2.

Daarna zorgde Mink van der Weerden voor een mijlpaal door uit een strafcorner zijn honderdste interlandtreffer aan te tekenen. Daar had de verdediger 151 interlands voor nodig.

Jeroen Hertzberger zette Oranje op 4-2, waarna Boon de spanning terugbracht met de aansluitingstreffer. In de slotfase waren er enkele hachelijke momenten nabij en in de Nederlandse cirkel, maar het bleef 4-3.

Nederland bezet achter Australië en België de derde plek in de Pro League. Ook bij de mannen plaatsen de beste vier zich voor de finaleronde eind deze maand in Amstelveen.

Vrijdag speelt Oranje tegen Groot-Brittannië en vervolgens staan er nog wedstrijden tegen Argentinië en Australië op het programma.