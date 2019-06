Wereldatletiekbond IAAF houdt voorlopig vast aan de schorsing van de Russische atletiekbond.

Dat is tijdens een bestuursvergadeirng in Monaco besloten. Het Franse persbureau AFP meldde zaterdag al dat de sanctie, die al vier jaar loopt, gehandhaafd blijft. Een dag later volgde de officiële bevestiging.

De schorsing werd in 2015 opgelegd nadat een groot dopingschandaal in de Russische sport aan het licht was gekomen. Ook het Russische antidopingbureau RUSADA werd geschorst wegens betrokkenheid bij systematische en door de staat ondersteunde dopingnetwerken.

WADA, het internationale antidopingbureau, hief in januari die schorsing op na volledige inzage in de gegevens van het gewraakte dopinglab in Moskou. De IAAF ging daarin niet mee omdat er nog altijd te veel twijfels zijn over de handelswijze van atleten en officials en over de vereiste hervormingen.

Russische atleten die kunnen aantonen dat ze een schoon dopingverleden hebben, mogen onder neutrale vlag nog wel deelnemen aan internationale wedstrijden.

IAAF omgedoopt in World Athletics

De IAAF maakte ook bekend een naamswijziging door te voeren. Vanaf begin oktober, meteen na de WK atletiek in Doha, gaat de bond verder als World Athletics.

De nieuwe naam staat voor de vernieuwing die de mondiale atletiekbond de afgelopen jaren heeft ondergaan en moet voor een "moderner, creatiever en positiever beeld" van de sport zorgen. Ook werd een nieuw logo gepresenteerd.

"We hopen dat we hiermee een nieuwe generatie voor de atletiek weten te winnen", liet voorzitter Sebastian Coe weten. De reputatie van de IAAF is vooral onder het voorzitterschap van Lamine Diack (1999 tot 2015) bezoedeld door schandalen en dopinggevallen.

De naam IAAF wordt sinds 1912 gebruikt, Het stond voor International Amateur Athletic Federation. In 2001 werd dat aangepast tot International Association of Athletics Federation.