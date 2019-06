Jeffrey Herlings is zondag in de MXGP als vierde geëindigd in de Grand Prix van Rusland. De regerend wereldkampioen maakte op het circuit van Orlyonok zijn rentree na een slepende voetblessure.

De 24-jarige Herlings kwam in de eerste manche als vierde over de finish. De Brabander moest de Sloveen Tim Gajser (winnaar), de Zwitser Arnaud Tonus en de Fransman Romain Febrve (derde) voor zich dulden.

In de tweede omloop moest Herlings genoegen nemen met de zevende plaats. Gajser was op zijn Honda opnieuw de sterkste. Glenn Coldenhoff eindigde in beide manches in de top tien, als achtste en tiende.

Herlings kwam vier punten tekort voor de derde plaats, die werd opgeëist door Jeremy Seewer uit Zwitserland. De winst ging naar Gajser, die Tonus zes punten achter zich hield. Coldenhoff moest zich tevredenstellen met de tiende plek.

Dankzij zijn overwinning nam Gajser ook de leiding in het kampioenschap over van de Italiaan Antonio Cairoli. De KTM-coureur won zeven van de zestien verreden WK-manches, maar stelde in Rusland teleur met de achtste plek. Gasjer heeft dertien punten voorsprong op Cairoli.

Herlings miste groot deel seizoen

Voor Herlings waren het zijn eerste punten van het seizoen. De KTM-coureur bezet na zijn eerste Grand Prix van het seizoen de 24e plaats in de WK-stand.

Herlings liep bij een trainingsongeval in januari een voetbreuk op en moest maanden revalideren. Omdat hij een groot deel van het seizoen gemist heeft, zit titelprolongatie er normaal gesproken niet in.

Ter voorbereiding op de MXGP van Rusland kwam de KTM-coureur vorige week in actie bij de Dutch Masters of Motocross in Rhenen. Daar eindigde hij na twee manches op de derde plaats.