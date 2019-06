Beitske Visser is zaterdag als tweede geëindigd in de derde race van het jaar in de W Series, de nieuwe raceklasse voor vrouwen. De winst in het Italiaanse Misano ging naar de Britse Jamie Chadwick.

Fabienne Wohlwend uit Liechtenstein had vrijdag poleposition gepakt. In de race moest ze Chadwick en Visser voor laten, maar ze werd nog wel derde.

Chadwick won eerder op de Hockenheimring en breidt met haar nieuwe zege haar voorsprong in de WK-stand uit. De 24-jarige Visser is haar voornaamste concurrent.

Visser won in mei de race in Zolder, nadat ze in Duitsland nog als vierde eindigde. Er staan nog drie races op de kalender: op het Duitse Norisring, in Assen (beide in juli) en de slotrace is in augustus in het Britse Brands Hatch.