De Nederlandse hockeyers hebben zaterdag ruim gewonnen van wereldkampioen België in de FIH Pro League. In Antwerpen werd het liefst 0-4 voor de ploeg van bondscoach Max Caldas.

Björn Kellerman was met knappe treffers in de 37e en 48e minuut de uitblinker bij Oranje. Door doelpunten van Bob de Voogd (55e minuut) en Jeroen Hertzberger (60e) kreeg de score een nog fraaier aanzien voor Oranje.

In december verloor Nederland nog in de WK-finale van België. Na de reguliere speeltijd stond het 0-0 in het Indiase Bhubaneswar, waarna Oranje vier van de zes shoot-outs miste (3-2).

De zege op België is een opsteker voor Oranje, want eerder deze week werd met 3-1 verloren van Groot-Brittannië en met 0-0 gelijkgespeeld tegen hekkensluiter Nieuw-Zeeland in de Pro League.

Zondag speelt Oranje in Den Bosch opnieuw tegen België. Later deze maand staan er nog wedstrijden tegen Groot-Brittannië, Argentinië en Australië op het programma.

De beste vier ploegen spelen in het laatste weekend van juni de finaleronde in Amstelveen. Met een winstpercentage van 56,7 staat Oranje momenteel derde.