De Nederlandse hockeyers hebben zaterdag in de FIH Pro League een 0-4-overwinning geboekt op wereldkampioen België. Ook de Nederlandse hockeysters waren in Antwerpen te sterk voor België: 1-2.

Björn Kellerman was met knappe treffers in de 37e en 48e minuut de uitblinker bij Oranje. Door doelpunten van Bob de Voogd (55e minuut) en Jeroen Hertzberger (60e) kreeg de score een nog fraaier aanzien voor Oranje.

In december verloor Nederland nog in de WK-finale van België. Na de reguliere speeltijd stond het 0-0 in het Indiase Bhubaneswar, waarna Oranje vier van de zes shoot-outs miste (3-2).

De zege op België is een opsteker voor Oranje, want eerder deze week werd met 3-1 verloren van Groot-Brittannië en met 0-0 gelijkgespeeld tegen hekkensluiter Nieuw-Zeeland in de Pro League.

Zondag speelt Oranje in Den Bosch opnieuw tegen België. Later deze maand staan er nog wedstrijden tegen Groot-Brittannië, Argentinië en Australië op het programma.

De beste vier ploegen spelen in het laatste weekend van juni de finaleronde in Amstelveen. Met een winstpercentage van 56,7 staat Oranje momenteel derde.

Stand FIH Pro League mannen 1. Australië 9 duels, winstpercentage 81,5

2. België 9 duels, winstpercentage 70,4

3. Nederland 10 duels, winstpercentage 56,7

4. Argentinië 11 duels, winstpercentage 51,5

5. Duitsland 10 duels, winstpercentage 50

6. Groot-Brittannië 11 duels, winstpercentage 48,5

7. Spanje 10 duels, winstpercentage 33,3

8. Nieuw-Zeeland 10 duels, winstpercentage 10

Hockeysters boeken negende zege op rij

Bij de vrouwen opende Lauren Stam in de twintigste minuut uit een strafcorner de score voor Oranje. Ginella Zerbo verdubbelde elf minuten na rust de voorsprong.

In de slotfase bracht België de spanning via een treffer van Emilie Sinia nog terug, maar de regerend wereldkampioen hield uiteindelijk stand en boekte de negende zege op rij in de Pro League.

De Nederlandse vrouwen leden tot nu slechts één nederlaag in de Pro League. Dat gebeurde begin februari in en tegen Australië (1-0). Dankzij de tiende overwinning in elf duels blijft Oranje stevig aan kop. Argentinië volgt op de tweede plaats.

Zondag nemen de hockeysters het in Den Bosch opnieuw op tegen België. Daarna worden er nog wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië, Argentinië en Australië gespeeld.