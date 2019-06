Michael van der Mark heeft zaterdag voor de tweede keer dit seizoen de tweede plaats behaald in een race uit het WK Superbike. De Rotterdammer moest op het circuit in het Spaanse Jerez alleen de ongenaakbare Álvaro Bautista voor zich dulden.

Van der Mark startte vanaf de zesde plaats in Spanje en lag al snel vierde. Hij duelleerde daarna enkele ronden met zijn Yamaha-teamgenoot Alex Lowes.

Nadat de 26-jarige Van der Mark de Brit voorbij was, passeerde hij ook regerend kampioen Jonathan Rea om daarna de tweede plek niet meer kwijt te raken.

Eerder dit seizoen pakte Van der Mark is Assen de tweede plaats. In het kampioenschap klimt hij naar de derde plaats achter Bautista en Rea. De Spaanse oud-MotoGP-rijder won dit jaar al negen races.

Stand WK Superbike 1. Álvaro Bautista (Ducati) 288 punten

2. Jonathan Rea (Kawasaki) 236 punten

3. Michael van der Mark (Yamaha) 154 punten

4. Alex Lowes (Yamaha) 140 punten

5. Leon Haslam (Kawasaki) 115 punten

'Ik moest even in mijn ritme komen'

Kort na de finish in Jerez zei Van der Mark dat hij "onwijs tevreden" is met zijn tweede plaats. "Starten vanaf de zesde plaats is niet ideaal en ik moest de eerste ronden even in mijn ritme komen", aldus Van der Mark tegen Eurosport.

De podiumplek geeft hem bovendien vertrouwen voor de races zondag in Jerez. "Ik wist wel dat het met de snelheid goed zat. Als ik nog een paar puntjes kan verbeteren, zit er in de race van zondag zeker weer een ereplaats in."