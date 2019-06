Golden State Warriors heeft mede-eigenaar Mark Stevens voorlopig de toegang tot het stadion ontzegd. De aandeelhouder deelde woensdagavond tijdens het derde duel in de NBA-finals een stevige duw uit aan basketballer Kyle Lowry van tegenstander Toronto Raptors.

Bij een ultieme poging om de bal binnen te houden belandde Lowry onbedoeld tussen het publiek in de Oracle Arena, thuishaven van de Warriors. Een van de toeschouwers reageerde geïrriteerd en trok de speler hardhandig weg.

Lowry deed zijn beklag bij de scheidsrechter, die de duwende man meteen uit de zaal verwijderde. "Fans die zoiets doen horen niet thuis in de NBA", zei de 33-jarige point guard na de door Toronto met 109-123 gewonnen wedstrijd.

De zaak zorgde voor veel ophef in de Verenigde Staten, zeker toen bleek dat de dader een van de mede-eigenaars van de succesvolle basketploeg is. Golden State gaf donderdag in een verklaring aan "extreem teleurgesteld" te zijn in het gedrag van Stevens. "Hij zal tijdens de resterende duels in de NBA Finals niet meer aanwezig zijn."

'Geen plaats voor dit gedrag in onze sport'

Sterspeler LeBron James was een van de basketballers die via sociale media zijn afkeuring liet blijken over het incident. "Voor dit gedrag is absoluut geen plaats in onze prachtige sport", schreef de forward van Los Angeles Lakers op Instagram. "Als mede-eigenaar moet je nog meer dan de gemiddelde fan weten hoe je je moet gedragen."

De spelersvakbond liet weten het onderzoek dat de Golden State Warriors en de NBA hebben ingesteld nauwlettend in de gaten te houden. "We staan voor een zero-tolerancebeleid", staat in een verklaring. "De status van Stevens als aandeelhouder verandert daar niets aan."

Lowry nam al tijdens de wedstrijd sportief revanche door met 23 punten een belangrijk aandeel te hebben in de belangrijke uitzege. De Raptors, die de eerste Canadese kampioen ooit kunnen worden in de NBA, staan in de best-of-sevenserie op een 2-1-voorsprong.