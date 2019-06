De Nederlandse volleybalsters hebben donderdag ook hun derde en laatste duel in Hongkong verloren. Japan was in de Nations League-wedstrijd in drie sets te sterk.

De Japanse vrouwen trokken met 25-17, 25-17 en 25-21 aan het langste eind. Dinsdag ging Oranje al in vier sets onderuit tegen Italië en een dag later werd in drie sets van China verloren.

Oranje won slechts twee van de negen duels in de Nations League en bezet de twaalfde plek op de ranglijst van het toernooi waar de sterkste zestien landen ter wereld aan deelnemen. De beste vijf landen spelen volgend jaar de finaleronde in het Chinese Nanjing.

In de derde speelweek van de Nations League ontbraken bondscoach Jamie Morrison en een paar belangrijke speelsters. Zij blijven voor trainingen op Papendal.

Met een jonge ploeg - met de achttienjarige Hester Jasper en Demi Koorevaar - onder leiding van de Italiaanse assistent Alessandro Beltrami had Nederland weinig te vertellen in de duels met Italië, China en Japan. De negentienjarige Annick Meijers was tegen Japan met elf punten het best op dreef bij Oranje.

Volgende week komt Oranje in actie in de vierde speelweek. In Stuttgart zullen de vaste krachten weer van de partij zijn in de duels met België, Dominicaanse Republiek en Duitsland.