Toronto Raptors heeft woensdagavond (lokale tijd) het derde duel in de NBA-finale tegen Golden State Warrios met 123-109 gewonnen. De stand in de best of seven-serie komt daardoor op 2-1 in het voordeel van het team uit Canada.

De Raptors namen in Oakland direct een voorsprong en breidden de marge gestaag uit, zonder enig moment in de problemen te komen. Met dertig punten was Kawhi Leonard topscorer van de avond voor de ploeg uit Toronto en vijf van zijn medespelers zorgden ook voor tien punten of meer.

Bij Golden State moest het vooral van Stephen Curry komen, die liefst 47 punten noteerde. Verder kwamen alleen Draymond Green (zeventien) en Andre Iguodala (elf) in de dubbele cijfers. De titelverdediger moest het zonder de geblesseerde Kevin Durant, Klay Thompson en Kevon Looney stellen.

De Raptors staan voor het eerst in de finale van de NBA en kunnen de eerste Canadese winnaar worden van de Noord-Amerikaanse competitie. Zesvoudig kampioen Golden State Warriors staan voor de vijfde keer op rij in de eindstrijd en trok alleen in 2016 niet aan het langste eind.

Zaterdag wordt in Californië de vierde wedstrijd gespeeld.