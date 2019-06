MMA-vechter Khabib Nurmagomedov stapt eind dit jaar voor de eerste keer sinds zijn veelbesproken partij tegen Conor McGregor weer de ring in. De dertigjarige Rus neemt het op 7 september tijdens UFC 242 in Abu Dhabi op tegen Dustin Poirier.

Nurmagomedov kreeg vorig jaar oktober een schorsing van liefst negen maanden en een boete van 500.000 Amerikaanse dollar (zo'n 443.000 euro), omdat hij zich na zijn zege op McGregor ernstig had misdragen in de T-Mobile Arena in Las Vegas.

De Oost-Europeaan ging in het publiek op de vuist met Dillon Danis, een andere vechter die aanwezig was in het stadion. Daarna brak een groot gevecht uit, waarbij ook McGregor klappen kreeg van iemand die in de kooi geklommen was.

De manager en twee andere begeleiders van Nurmagomedov werden gearresteerd door de Amerikaanse politie. Zij waren echter al snel weer op vrije voeten, omdat McGregor geen aangifte wilde doen.

Nurmagomedov nog ongeslagen in UFC

McGregor liet zich ook zeker niet onbetuigd. Hij probeerde eveneens over het hek te klimmen en deelde een klap uit aan een lid van het begeleidingsteam van Nurmagomedov.

De Ier kwam weg met een schorsing van zes maanden en een boete van 50.000 dollar. Hij beëindigde vlak daarna wel zijn carrière, maar zinspeelde onlangs toch op een rematch tegen Nurmagomedov.

Nurmagomedov mocht wel gewoon zijn wereldtitel in het lichtgewicht behouden. Hij heeft de kampioensriem in zijn bezit sinds april 2018, toen hij te sterk was voor Al Iaquinta.

'The Eagle', zoals de bijnaam van Nurmagomedov luidt, is nog altijd ongeslagen in de UFC. Hij won tot dusver al zijn 27 partijen, waarvan de meeste op knock-out.