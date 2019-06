Atletiekfederatie IAAF eist dat de beslissing van een Zwitserse rechtbank om de nieuwe regels tijdelijk op te schorten zo snel mogelijk wordt teruggedraaid. De bond gaat tegen het besluit in beroep.

De rechter oordeelde maandag dat vrouwelijke atleten met een van nature te hoge testosteronspiegel voorlopig geen medicatie hoeven te slikken. Het betekent onder meer dat de veelbesproken Caster Semenya op alle afstanden mag blijven uitkomen.

"De IAAF eist dat het besluit snel wordt teruggedraaid, zodat de regels van toepassing zijn op alle betrokken atleten, om scheve gezichten onder atleten en organisatoren te voorkomen en de integriteit van de sport te beschermen", meldt de atletiekbond in een verklaring.

"De IAAF blijft van mening dat de regels een noodzakelijke, redelijke en evenredige manier zijn om voor eerlijke en zinvolle concurrentie te zorgen in de atletiek. Sporttribunaal CAS was het daarmee eens."

Ruim een maand geleden werd topatlete Semenya in haar zaak tegen de IAAF door het CAS in het ongelijk gesteld, wat aanvankelijk betekende dat de Zuid-Afrikaanse wél medicijnen moest slikken om bij de vrouwen uit te mogen blijven komen.

Caster Semenya op weg naar de winst op de 800 meter bij de Diamond League-wedstrijden in Doha. (Foto: Pro Shots)

Semenya richt zich op WK atletiek

De nieuwe regel over Differences of Sexual Development (DSD) gelden voor afstanden van 400 meter tot 1 Engelse mijl, dus ook op de 800 meter. Op die afstand is Semenya tweevoudig olympisch kampioene.

De zaak houdt de atletiekwereld flink bezig. De 28-jarige Semenya kreeg steun van onder meer de Zuid-Afrikaanse atletiekbond en de World Medical Association (WMA), de mondiale vereniging voor artsen.

Begin vorige maand won Semenya bij de Diamond League-wedstrijden in Doha haar vooralsnog laatste 800 meter. Ze brak met een tijd van 1.54,99 het seizoensrecord, maar toonde na afloop van de race nauwelijks emotie.

Ze liet op een drukbezochte persconferentie toen wel weten dat ze geenszins van plan is om te stoppen als atlete en in september terug te willen keren in Doha, waar dan de WK wordt gehouden.