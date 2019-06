Motorcrosser Jeffrey Herlings rijdt komend weekend zijn eerste Grand Prix sinds zijn slepende voetblessure. De 24-jarige Nederlander neemt deel aan de MXGP-wedstrijd in Rusland.

"Ik zit pas sinds drie weken weer op de motor en vooralsnog gaat het oké", zegt Herlings woensdag op de site van zijn werkgever Red Bull KTM Factory Racing.

"Ik ga wel naar Rusland met een andere mindset dan normaal. Het wordt de eerste van drie GP's op een rij en het zullen belangrijke weken worden om wedstrijdritme op te doen met het oog op de rest van het seizoen."

Herlings maakte vorige week zijn rentree met een derde plaats bij de Dutch Masters of Motocross in Rhenen en werd een paar dagen later tweede bij de ADAC MX Masters in het Oostenrijkse Möggers.

De Brabander was zo'n vijf maanden uitgeschakeld. Hij brak in januari tijdens een training zijn rechtervoet, waardoor hij toen al een streep door zijn kansen op prolongatie van de wereldtitel in de MXGP moest zetten.

'Ik zal blij zijn met een plek tussen de vijf en tien'

Herlings heeft geen al te hoge verwachtingen van de Grand Prix in Rusland. Hij denkt niet dat hij meteen weer mee kan doen om de winst en gokt op een plekje in de subtop.

"Ik heb in de afgelopen week twee wedstrijden gereden en de snelheid was aanwezig, maar ik had moeite met de dingen die normaal zijn als je terugkomt van een blessure; vollopende armen en racen met andere coureurs", vertelt hij.

"Het zal nog moeilijker worden tegen de toppers in Rusland. Ik heb geen positie in mijn hoofd. Ik zal blij zijn met een plek tussen de vijf en tien. Misschien kan ik volgende week op het ietwat zanderige circuit in Letland wat meer laten zien."

In de MXGP zijn dit seizoen zeven van de achttien Grands Prix verreden. De Italiaan Antonio Cairoli gaat aan de leiding met 311 punten, gevolgd door de Sloveen Tim Gajser (301) en de Fransman Gautier Paulin (218).