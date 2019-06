Boksers Anthony Joshua en Andy Ruiz gaan nog dit jaar op herhaling. Joshua werd afgelopen weekend door Ruiz onttroond als wereldkampioen zwaargewicht, maar krijgt een rematch.

Het was voor de 29-jarige Brit zijn eerste nederlaag ooit. De even oude Amerikaanse Mexicaan Ruiz werkte hem in Las Vegas verschillende keren tegen het canvas, waarna de partij in de zevende ronde door een technische knock-out werd beslist.

Joshua, olympisch kampioen van 2012, raakte daardoor zijn titels van profbonden WBA, IBF, WBO en IBO kwijt aan Ruiz.

Hij krijgt eind dit jaar een nieuwe kans, meldt zijn promotor Eddie Hearn dinsdag. Volgens de Brit zat er een clausule in de overeenkomst voor het gevecht voor een rematch. Die optie is gelicht.

Het is nog onbekend waar het nieuwe titelgevecht wordt gehouden. Volgens Hearn wordt er op korte termijn een locatie gekozen. Bedoeling is dat de twee elkaar in november of december opnieuw treffen.

Ruiz nam door de zege liefst vier wereldtitels over van Joshua. (Foto: AFP)

Voorlopig niet tegen Wilder of Fury

Joshua loopt al enige tijd rond met het plan om het binnen afzienbare tijd op te nemen tegen Deontay Wilder of Tyson Fury, die ook (voormalig) wereldkampioenen zijn in het zwaargewicht bij het boksen. Dat komt er door de rematch voorlopig niet van.

Ruiz had tot aan zijn partij tegen Joshua 33 zeges geboekt in 34 partijen. Hij leed in 2016 zijn enige nederlaag tegen de Nieuw-Zeelander Joseph Parker.

Joshua zou in eerste instantie tegen Jarrell Miller strijden, maar de Amerikaan moest zijn licentie inleveren nadat hij op doping werd betrapt.