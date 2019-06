Joost Luiten, Patrick Reed en Lee Westwood zijn in september de grootste publiekstrekkers op het KLM Open, maakte de organisatie dinsdag - honderd dagen voor de start van de honderdste editie - bekend.

Voor Luiten betekent dat een terugkeer op het toernooi dat hij in 2013 en 2016 won. De Bleiswijker moest vorig jaar afzeggen met een polsblessure.

Eerder legde de organisatie al Sergio Garcia vast voor de jubileumeditie. De Spanjaard zegevierde in 2017 op The Masters, het prestigieuze toernooi dat een jaar later werd gewonnen door Reed. De Amerikaan maakt zijn debuut op het Nederlandse toernooi.

Oud-winnaars Thomas Pieters uit België (2015) en de Brit Lee Westwood (1999) zijn dit najaar opnieuw van de partij, net als de sterke Brit Matt Wallace. Vanwege de honderdste editie wordt het toernooi op The International nabij Schiphol afgewerkt.

De afgelopen drie jaar werd het KLM Open op The Dutch in Spijk gespeeld. Het Brabantse Cromvoirt treedt op als gastheer bij de edities van 2020, 2021 en 2022. Daar is vorig jaar een nieuwe golfbaan geopend.

De komende editie van het toernooi in de European Tour vindt plaats van 12 tot en met 15 september.