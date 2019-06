De Golden State Warriors hebben in de nacht van zondag op maandag de stand gelijk getrokken in de NBA-finale tegen de Toronto Raptors. De tweede wedstrijd in de best-of-sevenserie eindigde in Toronto in 109-104.

Na de eerste twee kwarten leidden de Raptors nog, maar vooral in het derde kwart maakte titelverdediger Golden State het verschil. Vooral vedettes Klay Thompson (25 punten) en Stephen Curry (23) waren op schot.

Tegenvaller voor de Warriors was het uitvallen van Thompson, die in het vierde kwart naar de kant ging met hamstringklachten. De Amerikaan wordt maandag verder onderzocht, al liet hij zelf weten dat het waarschijnlijk meevalt.

De eerste confrontatie in de finale van de NBA was vrijdag eveneens in Toronto en toen was de overwinning voor de Raptors: 118-109. De derde wedstrijd is in de nacht van woensdag op donderdag in Oakland.

De Raptors staan voor het eerst in de finale van de NBA, terwijl de Warriors op een historische derde opeenvolgende titel jagen.