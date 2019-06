Joost Luiten is bij The Memorial, het toernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd door golflegende Jack Nicklaus, in de achterhoede geëindigd. De Nederlander kon zich op de slotdag in het Amerikaanse Dublin niet meer opwerken in het klassement.

Luiten ging in Ohio rond in 73 slagen (één boven par). Daarmee belandde hij op een eindtotaal van 291 slagen. Na twee dagen stond Luiten nog 55e, maar daarna zakte hij nog wat verder weg en eindigde hij als gedeeld 62e.

De winst bij The Memorial was voor de Amerikaan Patrick Cantlay, die dankzij een sterke slotronde van 64 slagen op een score van 269 eindigde. De top drie bestond verder uit de Australiër Adam Scott (271) en de Duitser Martin Kaymer (273). Tiger Woods werd gedeeld negende met een score van 279.

"Van een eindnotering rond de zestigste plaats word je niet vrolijk", laat Luiten weten op zijn website.

"Je kunt echter ook de cut missen en dan heb je helemaal niks. Nu doe ik weer ervaring op dit soort banen op. Daar word ik een betere golfer van en dat kan ik meenemen naar Europa deze zomer."

Twee weken geleden eindigde de 33-jarige Bleiswijker ook al in de achterhoede bij het PGA Championship. "Ik vlieg nu terug naar Nederland en dan speel ik over twee weken het BMW International Open in Duitsland", kijkt hij vooruit.