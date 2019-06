De Nederlandse volleyballers hebben na twee zeges hun eerste nederlaag geleden in de Golden European League. Estland, dat zijn eerste twee duels juist verloor, was zondag in een vijfsetter te sterk.

In Tartu pakte de thuisploeg de eerste twee sets, maar Oranje kwam sterk terug. De ploeg van de nieuwe bondscoach Roberto Piazza verloor uiteindelijk met 25-22, 25-23, 19-25, 20-25 en 16-14.

Oranje had in zijn eerste twee duels in de Golden European League in vijfsetters gewonnen. Kroatië en Spanje werden moeizaam verslagen.

De winnaar van de poule, waarin alle landen elkaar twee keer treffen, plaatst zich voor de Final Four dat eind deze maand eveneens in Estland wordt gehouden. Oranje speelt op 9 juni zijn eerstvolgende wedstrijd, in Koog aan de Zaan tegen Spanje.